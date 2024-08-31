Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 26 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 881 USD
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