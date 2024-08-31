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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 26 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 26, 2014
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 881 USD
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Россия 1 копейка 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 881 USD

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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