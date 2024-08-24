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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русское Наследие за 1800 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - June 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 RB
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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