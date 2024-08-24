Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русское Наследие за 1800 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 RB
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Где продать?
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