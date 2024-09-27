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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе WDA - MiM за 14000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3690 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS64 BN PL RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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