1 копейка 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

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