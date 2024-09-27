Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,367,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5676 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (9)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность F12
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1847 СМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1847 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск