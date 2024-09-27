1 копейка 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5676 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность AU (7) XF (5) VF (11) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (3) F12 (1) BN (3) Сервис RNGA (1)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (2)

Katz (1)

Künker (1)

MUNZE (1)

Rare Coins (4)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Империя (1)

Имперская монета (9)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)