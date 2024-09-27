Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1847 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,367,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5676 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
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Дата 1 ноября 2021
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Дата 19 февраля 2020
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Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53 BN
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Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
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Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF35
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Дата 26 марта 2019
Сохранность VF25
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Дата 29 января 2019
Сохранность VF35
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Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Дата 6 октября 2018
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Сохранность F12
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
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