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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 49000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1844 СМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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