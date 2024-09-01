1 копейка 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 49000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность UNC (16) AU (16) XF (18) VF (4) F (3) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (5) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF30 (2) F15 (2) DETAILS (2) BN (13) Сервис NGC (9) RNGA (3) ННР (2) PCGS (1)

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