Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе MS67 за 29000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (8)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (7)
  • Rare Coins (15)
  • RedSquare (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (5)
  • SINCONA (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (2)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск