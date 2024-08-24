1 копейка 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе MS67 за 29000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.

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