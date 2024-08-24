Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1840 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе MS67 за 29000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU50 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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