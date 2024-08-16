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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (5)
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 4211 RUB
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 1 копейка 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1835 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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