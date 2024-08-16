Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (2)
- Александр (3)
- Имперская монета (5)
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 4211 RUB
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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