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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 138 EUR
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
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Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF20
Цена
******
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Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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