Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (2)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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