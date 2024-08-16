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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1829 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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