1 копейка 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

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