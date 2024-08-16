Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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