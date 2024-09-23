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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1844 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1844 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1844 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1844 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2990 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 45 RUB
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1844 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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