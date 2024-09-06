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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,043,580

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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