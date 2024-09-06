Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,043,580
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (4)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск