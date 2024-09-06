1 копейка 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность AU (2) XF (4) VF (4) F (2) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (1) VF30 (1) VF25 (1) BN (1)