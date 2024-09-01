Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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