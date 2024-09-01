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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,020,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1 копейка 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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