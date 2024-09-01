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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24713 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5506 RUB
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU50 BN ННР
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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