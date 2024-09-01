Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24713 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
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Сохранность Нет оценки
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