1 копейка 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

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