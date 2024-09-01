Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,050,025
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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