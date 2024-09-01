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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,050,025

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3206 RUB
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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