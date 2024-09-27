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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,015,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 588 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1300 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Россия 1 копейка 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1828 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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