1 копейка 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 588 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1300 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

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