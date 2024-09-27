Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,015,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 588 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1300 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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