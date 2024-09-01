Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1836 года "В память 10-летия коронации Николая I" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,08 гр
- Чистого золота (0,3856 oz) 11,9944 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Медаль
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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