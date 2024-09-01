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Медаль 1836 года "В память 10-летия коронации Николая I" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Медаль 1836 года "В память 10-летия коронации Николая I" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Медаль 1836 года "В память 10-летия коронации Николая I" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,08 гр
  • Чистого золота (0,3856 oz) 11,9944 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Медаль
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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