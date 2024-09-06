Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1832 года СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1832 года "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность PF64 RNGA
Цена
199445 $
Цена в валюте аукциона 18000000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF63
Цена
239986 $
Цена в валюте аукциона 15000000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF65 RNGA
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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