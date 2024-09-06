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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1832 года СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1832 года СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1832 года СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1832 года "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность PF64 RNGA
Цена
199445 $
Цена в валюте аукциона 18000000 RUB
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF63
Цена
239986 $
Цена в валюте аукциона 15000000 RUB
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF65 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Teutoburger - September 7, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1832 "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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