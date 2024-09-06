5 рублей 1832 года СПБ ПД "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1832 года "В память начала чеканки из золота Колывано-Воскресенских приисков" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

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