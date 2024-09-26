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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1836 года СПБ "В память 10-летия Коронации". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1836 года СПБ "В память 10-летия Коронации" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 рублей 1836 года СПБ "В память 10-летия Коронации" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,08 гр
  • Чистого золота (0,3856 oz) 11,9944 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1836 года "В память 10-летия Коронации" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 260000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.

Сохранность
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
140444 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
204000 $
Цена в валюте аукциона 204000 USD
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 10 рублей 1836 СПБ "В память 10-летия Коронации" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1836 "В память 10-летия Коронации" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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