10 рублей 1836 года СПБ "В память 10-летия Коронации". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1836 года "В память 10-летия Коронации" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 260000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.

Сохранность PROOF (2) UNC (7) AU (2) XF (4) Сохранность (слабы) MS62 (4) AU58 (1) SP63 (1) PF62 (2) CAMEO (1) Сервис NGC (4) RNGA (1) PCGS (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)