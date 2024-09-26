Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1836 года СПБ "В память 10-летия Коронации". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,08 гр
- Чистого золота (0,3856 oz) 11,9944 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 рублей
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1836 года "В память 10-летия Коронации" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 260000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
140444 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
204000 $
Цена в валюте аукциона 204000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 рублей 1836 "В память 10-летия Коронации" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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