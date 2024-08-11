Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Денга 1761 года. Новодел. Диаметр 22 мм (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел. Диаметр 22 мм

Аверс монеты - Пробная Денга 1761 года Новодел Диаметр 22 мм - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробная Денга 1761 года Новодел Диаметр 22 мм - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денга 1761 года. Новодел. Диаметр 22 мм. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (4)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (3)
  • Русское Наследие (3)
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1761 (Пробная) на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денга 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1761 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск