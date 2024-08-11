Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Денга 1761 года. Новодел. Диаметр 22 мм (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Диаметр 22 мм
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денга 1761 года. Новодел. Диаметр 22 мм. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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