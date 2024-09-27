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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1757 года "Герб Санкт-Петербурга" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1757 года "Герб Санкт-Петербурга" - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1757 года "Герб Санкт-Петербурга" - цена монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1757 года "Герб Санкт-Петербурга". Это медная монета периода Елизаветы Петровны

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Россия 5 копеек 1757 "Герб Санкт-Петербурга" (Пробные) на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1757 "Герб Санкт-Петербурга" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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