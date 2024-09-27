Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1757 года "Герб Санкт-Петербурга" (Россия, Елизавета)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1757 года "Герб Санкт-Петербурга". Это медная монета периода Елизаветы Петровны
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