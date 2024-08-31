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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 рубля 1756 года. Орел с гербом (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орел с гербом

Аверс монеты - Пробные 2 рубля 1756 года Орел с гербом - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 2 рубля 1756 года Орел с гербом - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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