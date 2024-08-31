Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 рубля 1756 года. Орел с гербом (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орел с гербом
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 рубля
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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