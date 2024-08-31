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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1761 года "Барабаны" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1761 года "Барабаны" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1726 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC PL
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Goldberg - January 29, 2019
Россия 2 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Goldberg - January 29, 2019
Продавец Goldberg
Дата 29 января 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1761 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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