Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1726 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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