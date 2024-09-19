Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1756 года СПБ. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,597
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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