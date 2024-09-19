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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1756 года СПБ. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1756 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1756 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,597

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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