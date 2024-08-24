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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1758 года СПБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 рублей 1758 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1758 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,052

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1758 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1758 СПБ на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
77087 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Россия 5 рублей 1758 СПБ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
76000 $
Цена в валюте аукциона 76000 USD
Россия 5 рублей 1758 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Россия 5 рублей 1758 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 5 рублей 1758 СПБ на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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