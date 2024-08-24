Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1758 года СПБ (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,052
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1758 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
77087 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
76000 $
Цена в валюте аукциона 76000 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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