5 рублей 1757 года СПБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1757 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 95000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

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