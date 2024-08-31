Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1757 года СПБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1757 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 95000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
92089 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск