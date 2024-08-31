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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1757 года СПБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 рублей 1757 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1757 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1757 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 95000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
92089 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
59361 $
Цена в валюте аукциона 225000 PLN
Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1757 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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