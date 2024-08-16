Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1758 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,987
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1758 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2018.
Сохранность
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