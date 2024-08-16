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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1758 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 рублей 1758 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1758 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,987

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1758 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Александр (1)
Россия 5 рублей 1758 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
55577 $
Цена в валюте аукциона 48000 EUR
Россия 5 рублей 1758 на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
11979 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 5 рублей 1758 на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 5 рублей 1758 на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

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