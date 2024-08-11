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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1756 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 рублей 1756 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1756 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,055

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1756 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Numisbalt за 77000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
83060 $
Цена в валюте аукциона 77000 EUR
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 5 рублей 1756 на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1756 на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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