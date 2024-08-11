Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1756 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,055
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1756 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Numisbalt за 77000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
83060 $
Цена в валюте аукциона 77000 EUR
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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