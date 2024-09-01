Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1758 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,910
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 рубля
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1758 года со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
9464 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 рубля 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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