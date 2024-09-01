2 рубля 1758 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1758 года со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (1) AU (18) XF (6) VF (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (9) AU50 (1) Сервис RNGA (7) PCGS (1)

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