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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1758 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 рубля 1758 года ММД - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 рубля 1758 года ММД - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,910

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1758 года со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
9461 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
9464 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Heritage - August 7, 2020
Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Rauch - July 3, 2020
Продавец Rauch
Дата 3 июля 2020
Сохранность XF
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU53 RNGA
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 16, 2018
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1758 ММД на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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