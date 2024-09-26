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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54306 проданному на аукционе Stack's Bowers за 70000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rauch - November 25, 2009
Продавец Rauch
Дата 25 ноября 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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