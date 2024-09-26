10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта". Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54306 проданному на аукционе Stack's Bowers за 70000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

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