Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54306 проданному на аукционе Stack's Bowers за 70000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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