Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1757 года "Портрет работы Ж. Дасье" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе SINCONA AG за 450000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
269314 $
Цена в валюте аукциона 260000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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