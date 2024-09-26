10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1757 года "Портрет работы Ж. Дасье" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе SINCONA AG за 450000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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