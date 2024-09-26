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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1757 года "Портрет работы Ж. Дасье" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе SINCONA AG за 450000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
269314 $
Цена в валюте аукциона 260000 EUR
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
254394 $
Цена в валюте аукциона 210000 EUR
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Leu - April 27, 2008
Продавец Leu
Дата 27 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Stack's - July 21, 2005
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Stack's - July 21, 2005
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1757 "Портрет работы Ж. Дасье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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