Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,604
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Leu Numismatik за 120000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32404 $
Цена в валюте аукциона 3000000 RUB
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
90896 $
Цена в валюте аукциона 8200000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Где продать?
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