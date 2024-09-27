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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1757 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,604

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Leu Numismatik за 120000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32404 $
Цена в валюте аукциона 3000000 RUB
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
90896 $
Цена в валюте аукциона 8200000 RUB
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU53 NGC
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 10 рублей 1757 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1757 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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