Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1758 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,308
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе НИКО за 5800000 RUB. Торги состоялись 20 декабря 2017.
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Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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