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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1758 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1758 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1758 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,308

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе НИКО за 5800000 RUB. Торги состоялись 20 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
2676 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
18953 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 7, 2006
Россия 10 рублей 1758 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 7, 2006
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1758 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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