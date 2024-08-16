10 рублей 1758 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе НИКО за 5800000 RUB. Торги состоялись 20 декабря 2017.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (8) VF (5) F (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (1)