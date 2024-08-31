10 рублей 1756 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Jesús Vico за 44000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2018.

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