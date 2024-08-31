Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1756 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,498
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Jesús Vico за 44000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Jesús Vico (2)
- Katz (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- NumisCorner (1)
- Александр (1)
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
43951 $
Цена в валюте аукциона 41000 EUR
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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