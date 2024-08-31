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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1756 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1756 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1756 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,498

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Jesús Vico за 44000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • NumisCorner (1)
  • Александр (1)
Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
43951 $
Цена в валюте аукциона 41000 EUR
Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
12677 $
Цена в валюте аукциона 12177 EUR
Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Jesús Vico - June 2, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 7, 2006
Россия 10 рублей 1756 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 7, 2006
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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