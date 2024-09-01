Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1758 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,41 гр
- Чистого золота (0,0711 oz) 2,21 гр
- Диаметр null мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Русское Наследие за 15000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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