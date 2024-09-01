Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1758 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1758 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1758 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,41 гр
  • Чистого золота (0,0711 oz) 2,21 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Русское Наследие за 15000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1758 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск