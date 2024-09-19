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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1757 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1757 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18, 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1757 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Александр за 149333 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1757 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полушка 1757 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1635 $
Цена в валюте аукциона 149333 RUB
Россия Полушка 1757 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1757 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полушка 1757 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка 1757 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полушка 1757 на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полушка 1757 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Россия Полушка 1757 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS65
Цена
Россия Полушка 1757 на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1757 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полушка 1757 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1757 на аукционе MS67 - November 7, 2018
Продавец MS67
Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1757 на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия Полушка 1757 на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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