Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1757 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Александр за 149333 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1635 $
Цена в валюте аукциона 149333 RUB
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец MS67
Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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