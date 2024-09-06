Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1758 года (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 535,767
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1758 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 1750 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
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Где продать?
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