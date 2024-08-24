Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1757 года (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1757 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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