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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1757 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1757 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23, 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1757 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8238 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1757 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Денга 1757 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Денга 1757 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Денга 1757 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Денга 1757 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Денга 1757 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Денга 1757 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия Денга 1757 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Денга 1757 на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Денга 1757 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1757 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Денга 1757 на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Денга 1757 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Денга 1757 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1757 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Денга 1757 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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