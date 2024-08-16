Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23, 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1757 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8238 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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