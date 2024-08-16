Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1751 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1751 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 23 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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