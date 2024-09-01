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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1796 года. Вензель простой (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Вензель простой

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1796 года Вензель простой - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1796 года Вензель простой - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1796 года. Вензель простой. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1796 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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