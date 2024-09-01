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Пробные 10 копеек 1796 года. Вензель простой (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Вензель простой
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1796 года. Вензель простой. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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