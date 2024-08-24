Червонец (Дукат) 1796 года СПБ "Тип 1763-1796". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Русское Наследие за 55000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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