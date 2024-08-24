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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1796 года СПБ "Тип 1763-1796". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года СПБ "Тип 1763-1796" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года СПБ "Тип 1763-1796" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Русское Наследие за 55000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
******
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