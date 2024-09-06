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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1796 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,981

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Александр (1)
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50
Цена
29000 $
Цена в валюте аукциона 29000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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