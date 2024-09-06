Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1796 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,981
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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