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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1796 года СПБ T.I. (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года СПБ T.I. - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года СПБ T.I. - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,981

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ T.I.. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
18627 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Münzenonline - April 26, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS61
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU53
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - April 7, 2006
Россия Червонец (Дукат) 1796 СПБ T.I. на аукционе Александр - April 7, 2006
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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