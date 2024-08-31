Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1796 года СПБ T.I. (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,981
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ T.I.. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
18627 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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