Червонец (Дукат) 1796 года СПБ T.I. (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком СПБ T.I.. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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