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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Деньга
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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