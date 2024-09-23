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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 36 - 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1319 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS64
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS61 BN
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Russiancoin - September 29, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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