Россия Период: 1699-1991 1699-1991
4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 36 - 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 4 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1319 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS61 BN
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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