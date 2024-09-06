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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 35 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
30141 $
Цена в валюте аукциона 2800000 RUB
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
3690 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VG8 BN RNGA
Цена
******
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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