4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 35 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 4 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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