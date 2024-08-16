Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1740 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полуполтинник
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1740 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
29102 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1740 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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