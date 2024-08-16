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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1740 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полуполтинник 1740 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полуполтинник 1740 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1740 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 1991 EUR
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
29102 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1740 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1740 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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