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Гривенник 1731 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1731 года. Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 21000 SEK. Торги состоялись 2 мая 2015.
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