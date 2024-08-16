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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1731 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1731 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Гривенник 1731 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1731 года. Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 21000 SEK. Торги состоялись 2 мая 2015.

Сохранность
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Россия Гривенник 1731 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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