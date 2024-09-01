Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1732 года (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Гривенник
- Год 1732
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1732 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 39666 RUB
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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