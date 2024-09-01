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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1732 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Гривенник 1732 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Гривенник 1732 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1732
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1732 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (2)
  • Künker (4)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • Александр (10)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1732 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Гривенник 1732 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1732 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 39666 RUB
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Гривенник 1732 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Гривенник 1732 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Знак - November 17, 2017
Россия Гривенник 1732 на аукционе Знак - November 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Гривенник 1732 на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Гривенник 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1732 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Bruun Rasmussen - May 11, 2015
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1732 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1732 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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